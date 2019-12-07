اسعار اللحوم اليوم السبت 7-12-2019 في الاسواق .. الكندوز يواصل الاستقرار والبتلو يرتفع





اسعار اللحوم اليوم





استقرت اسعار اللحوم اليوم في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم السبت 7-12-2019 بداية تعاملات الاسبوع ، وتواصل اسعار اللحوم البلدى والمستوردة استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملالت الفترة الماضية ، حيث بدأ سعر كيلو اللحم الكندوز من 110 الى نحو 130، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم في السوق المحلى وجاءت الاسعار على النحو التالي:





وفي ظل استقرار الاسعار اعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بعض الاحصائيات الخاصة بواردات مصر من اللحوم وجاءت كما يلي:





- ارتفاع واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليون دولار خلال العام الماضي

- فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال يناير الماضي لتسجل 10.427 مليون دولار في مقابل 20.472 مليون خلال نفس الشهر من 2018 بنسبة تراجع 49.1%.



