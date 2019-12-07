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اسعار اللحوم اليوم السبت 7-12-2019 في الاسواق .. الكندوز يواصل الاستقرار والبتلو يرتفع
السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:17 م
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اسعار اللحوم اليوم
استقرت اسعار اللحوم اليوم في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم السبت 7-12-2019 بداية تعاملات الاسبوع ، وتواصل اسعار اللحوم البلدى والمستوردة استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملالت الفترة الماضية ، حيث بدأ سعر كيلو اللحم الكندوز من 110 الى نحو 130، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم في السوق المحلى وجاءت الاسعار على النحو التالي:
وفي ظل استقرار الاسعار اعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بعض الاحصائيات الخاصة بواردات مصر من اللحوم وجاءت كما يلي:
- ارتفاع واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليون دولار خلال العام الماضي
- فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال يناير الماضي لتسجل 10.427 مليون دولار في مقابل 20.472 مليون خلال نفس الشهر من 2018 بنسبة تراجع 49.1%.
اسعار اللحوم اليوم
اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم في الاسواق
سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 180 جنيها
سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 110 جنيهات
سجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه
سجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30
سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه
سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها.
اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية اليوم السبت 7 ديسمبر 2019
استقرت اسعار اللحوم في المجمعات الاستلاكية خلال الفترة الحالية وخاصة بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بخفض اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية وخاصة اللحوم السودانية بنحو 5 جنيهات للكليو وجاءت الاسعار على النحو التالي:
سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه
سجل متوسط سعر اللحم السوداني 75 جنيه
سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه
سجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه
سجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها .
وكانت وزارة التموين اعلنت تشديد الرقابة على الاسواق خلال الفترة المقبلة لمتابعة الاسعار واحكام السيطرة على الاسواق في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحرص على خفص الاسعار في الاسواق والتسهيل على محدودى الدخل.
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