بسنت فهمى: مبادرة الحكومة والبنك المركزي لتمويل القطاع الخاص طوق نجاة للشركات (فيديو)

قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، إن مبادرة الحكومة والبنك المركزي لتحفيز وتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي بـ 100 مليار جنيه هي خطوة إيجابية للغاية وتعد بمثابة طوق نجاة، لكنها ليست الحل الوحيد حتى تنتعش الصناعة المصرية، بحسب تعبيرها.





وتابعت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "يجب دراسة الأسباب التي أدت إلى تحول التعثر إلى ظاهرة والتي من ضمنها أسباب عالمية حيث يدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود ثم انكماش ثم يحدث انهيار اقتصادي عالمي".





وكشفت فهمي أن هناك حروب تجارية عالمية والمنطقة العربية تعاني بعض من الاضطرابات، مما يشير إلى مرحلة انكماش، مؤكدة أن مبادرة الحكومة والبنك المركزي تساعد الشركات على تخطي أي أزمات، ولكن يجب توفير حزمة قرارات لخفض تكاليف الصناعة، كما أكد محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي.











