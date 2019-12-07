تعاون جديد بين أحمد فيلو وحمو بيكا.. اعرف التفاصيل

أعلن مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، عن تعاونه الفترة المقبلة مع أحمد الفيلو عضو "فريق الدخلاوية"، وذلك من خلال طرح باقة من المهرجانات الشعبية.





حيث نشر "بيكا"، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبو"، البوستر الرسمي لمهرجان يحمل اسم "حملة فوق مدنتي"، معلقًا عليها: "قريباً جداً حملة فوق مدينتي، غناء فيلو، وبيكا، توزيع فيجو الدخلاوي، وكلمات الشاعر الفاجر".





يذكر أن بيكا، أحيا مؤخرًا حفلًا بصالة الأمير في مدينة الأردن، وحضر عدد كبير من الجمهور، ومحبيه، وقد باقة من ألمع مهرجاناته الشعبية التي حققت نجاحُا كبيرًا، كما طرح مهرجان بصحبة أحمد فيلو، يحمل اسم "أهلاً بالمعارك"، وحقق نسبه مشاهده عالية في أيام قليلة.



