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روسيا تعلن عن موقفها من التعاون مع واشنطن في التدخل في شؤون فنزويلا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:23 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح فرانتس كلينتسيفيتش، عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الروسي، بأن روسيا لن تتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، لا بمفردها ولا بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وقال "كلينتسيفيتش"، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "تتعاون روسيا مع الرئيس الفنزويلي المنتخب، نيكولاس مادورو، وفقًا لالتزاماتنا أمام البلاد. أي شيء آخر لا يهمنا. تحدد فنزويلا مسار التنمية، وأولويات السياسة الخارجية من تلقاء نفسها".

وشدد السيناتور على أن التدخل في شؤون أي بلد آخر أمر غير مقبول.

وأضاف: "روسيا مستعدة للتعاون في تسوية مجموعة متنوعة من القضايا، لكن ليس في هذه القضية. بالنسبة لنا فهي محظورة سياسياً".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البيت الأبيض كان يفكر في اتباع نهج أكثر عدوانية ضد كاراكاس، بما في ذلك شراكة مع الكرملين، يوم الجمعة.

في يناير، أثار افتتاح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي أُعيد انتخابه احتجاجات جماهيرية في فنزويلا. إعلان خوان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، نفسه رئيسًا مؤقتًا.

اعترف عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بـ "جوايدو"، بينما أيدت روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الأخرى "مادورو" بحزم.

وفي سياق منفصل، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في بيان في يوم الثلاثاء 20 أغسطس، إن روسيا حذرت الولايات المتحدة من أي محاولات لفرض حصار اقتصادي على فنزويلا.

وأضاف "ريابكوف": "سندرس بالتأكيد الموقف المتعلق بتعزيز واشنطن لضغط العقوبات غير الشرعي ومحاولات فرض الحصار على فنزويلا. نحذر واشنطن من خطوات غير حكيمة في هذا المجال".

ووفقًا للدبلوماسي، سيتم مناقشة قضية العقوبات الأمريكية ضد الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، أثناء المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونائب الرئيس الفنزويلي ديسي رودريجيز، المقرر عقدها في 21 أغسطس.

وأكد "ريابكوف"، أن "رودريجيز" أجرى بالفعل عدة جولات من المحادثات وسيواصل التواصل مع المسؤولين الروس حول مختلف الموضوعات.

وتدرس سلطات فنزويلا وشركة النفط والغاز العملاقة، PDVSA، الدفع للموردين والعقود باستخدام العملة الصينية اليوان، وفقًا لمسؤولين حكوميين ومصادر من شركات خاصة، نقلا عن تقارير "رويترز".

وحسب التقارير، يُقال إن حكومة كاراكاس قد عرضت على الأقل على أربع شركات تعمل مع القطاع العام فرصة لإجراء معاملات باليوان لحساباتها في الصين.

أدى ارتفاع التضخم والضغط الشديد من الولايات المتحدة إلى تعقيد استخدام البوليفارات والدولار للحكومة الفنزويلية والكيانات التابعة لها.

ووفقا لـ "رويترز"، فإن شركة PDVSA والبنك المركزي لديهم حسابات طويلة في الصين. ويُقال، إن الأخيرة لديها 700 مليون دولار على الأقل بسبب شحنات النفط المربحة.

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الكلمات المفتاحية

واشنطن فنزويلا روسيا الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي

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