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الحكم على داعشي بالسجن 22 عاما في أمريكا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:45 ص
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المتهم سمير علي محمدي
المتهم سمير علي محمدي
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أصدرت محكمة أمريكية، اليوم السبت، حكمًا بسجن رجل كان يخزن أسلحة بيضاء ومواد أخرى عسكرية، 22 عاماً لمحاولة توفير الدعم المادي لتنظيم داعش.

 

وولد سمير علي محمدي في ألبانيا والبالغ من العمر 26 عاماً أيضاً، أدين بتهمة الكذب أثناء عملية طلب جواز سفر أمريكي من أجل تسهيل مساعيه لشن اعتداء إرهابي دولي.

 

وتعرض الرجل الذي كان يعيش في منطقة برونكس (نيويورك)، للاعتقال تم إعلانه مذنبا في فبراير 2018 وصدرت الإدانة بحقه مساء أمس الجمعة.

 

وانتقل محمدي مع أهله للعيش في الولايات المتحدة بينما كان عمره 6 سنوات، قد حاول السفر آواخر 2014 إلى سوريا من خلال بريطانيا غير أنه تعرض للاعتقال في مطار لندن، وعثر بحوزته على حاسوب وهاتف محمول بهما "العديد من الصور لأعلام داعش"، وهو ما يماثل ما تم العثور عليه أيضاً في شقته في نيويورك.

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الكلمات المفتاحية

داعشي امريكا المتهم سمير علي محمدي السجن 22 عام

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