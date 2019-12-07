القبض على كندي احتجزته تركيا بتهمة الانضمام لـ"داعش"

ألقت الشرطة الكندية، أمس الجمعة، على رجل كانت السلطات التركية احتجزته في السابق بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

وقالت الشرطة الكندية، في بيان صحفي، إن المتهم مثل أمام محكمة يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تحقيق الشرطة الذي قاد إلى إلقاء القبض عليه بدأ يوم 11 يوليو الماضي، وأُجري بناء على بلاغ من مصدر لم تكشف عنه.

وأضافت الشرطة الكندية أن ماو عاد إلى كندا يوم 19 أكتوبر الماضي.

وكان إيكار ماو (22 عاما)، وهو من مدينة غويلف في إقليم أونتاريو، متهم بالمشاركة في نشاط تنظيم إرهابي ومغادرة كندا للانضمام إلى التنظيم.

وقد ألقت الشرطة الكندية، القبض على ماو، ووجهت له اتهامات واحتجزته لغاية عقد جلسة استماع حول قضيته، مشيرة إلى أنه لم يصدر بحقه حكم بالإدانة في تركيا.