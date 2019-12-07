رضا عبد العال يهاجم نجم الأهلي: "كفاية هجص"

هاجم رضا عبد العال مدرب بلدية المحلة رامي رامي مدافع الأهلي على أدائه أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية موجهًا كلامه لرامي ربيعة: "أنت كنت فين ساعة الجون ما دخل في الأهلي ومحمود وحيد هو اللي كان جاي يدافع.. أنت رحت فين".

وأضاف: بطل هجص .. وسيبك من اللي هيقعدوا يقولولك أنت رمز الرجولة والكلام ده.. العب السهل واللي بتعرف تعمله عشان هي دي الحاجة الوحيدة اللي عملتلك اسم في النادي أما موضوع الرجولة ده فيؤدي إلى أخطاء كثيرة".