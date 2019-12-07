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لبنان: تصاعد الاحتجاجات قبل بدء "الاستشارات النيابية"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:05 ص
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المظاهرات اللبنانية
المظاهرات اللبنانية
وكالات
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تصاعدت الاحتجاجات في لبنان، اليوم السبت، قبل الاستشارات النيابية الملزمة، بعد التوصل إلى تسوية سياسية لتكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بتشكيل حكومة تكنوسياسية.

 

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، رفض المحتجون اللبنانيون هذه التسوية لأنها برأيهم ستؤدي إلى حكومة، شبيهة بالحكومات السابقة، وبالتالي يصرون  على تشكيل حكومة كفاءات، بصلاحيات استثنائية لإدارة الأزمة الاقتصادية الحادة.

 

وتشهد لبنان، في اليوم الثاني والخمسين للتحركات الاحتجاجية، انطلاق مظاهرات في مختلف مناطق البلاد، من بينها مسيرة نسائية في بيروت ضد القوانين المجحفة بحقها.

 

ويواصل المحتجون أيضا حراكهم في زحلة بالبقاع وطرابلس شمالا وصيدا جنوبًا، كما تستمر وقفاتهم أمام مرافق ومؤسسات حكومية عدة.

 

وتأتي هذه التحركات على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتنامي معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للبنانيين نتيجة التلاعب بسعر صرف العملة وسياسات المصارف، التي قيدت تصرف المواطنين بأموالهم.

 

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الكلمات المفتاحية

لبنان الاستشارات النيابية الاحتجاجات اللبنانية

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