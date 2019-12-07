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الطالع الفلكي السّبت 7/12/2019..سُنَّة الحَيَاة!

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:59 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد يسري
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*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى التّاسعة و30 دقيقة صباح غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى العاشرة ليلاً بتوقيت القاهرة.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من  16 نوفمبر - 16 ديسمبر.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الإكليل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.

اليوم 28 هاتُور قبطى ، 7 كانُون أوّل رُومى، 10 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى: -لو كان أخوك يِلتِفِتْلَهَا شويّة كانت تِرْكَزْ ،أصل الهرمُونات الزّيادة فِالجِسْم تَعمل أكتر من كِدَه.(ليلى طاهر من فيلم قِطّة على نار-1977)

*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.




*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....
الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.

عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.

يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى.....

1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا

2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع

3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين

4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة

كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.

تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.

إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة الزّبانا لتدخل منزلة الإكليل وهى رأس العقرب وقيل جبهتها وهى ثلاثة نجوم مُصطفّة أفقيّة وكأنّها إكليل أو تاج فوق رأس العقرب، يشتد فيها البرد وتُزرع فيها الحلبة والقمح والشعير شمال جزيرة العرب، لايزال ينبت نبات الفقع المُنشّط الجنسى غالِ الثّمن، إسم الإكليل عند المُزارعين المربعانيّة ومَرْزَم الرّاعى ، وأول أيامه تُسمّى بـ جُوَيْرِدْ فى إشارة لجرد وسقوط أوراق الأشجاربسبب برودة الشتاء وتخرج حشرة طائرة تُسمّى الدّفَاع الأشْهَبْ فى هذا التوقيت فى وقت تهلك فيه الذباب وبقيّة الحشرات الأخرى ورياحه تُسمّى الصّريم فإذا كانت ليلة شديدة البرد يقول العرب (ليلة صرمة/ليلة كالصَّريم) يُستحبّ فيه شرب المَاء ساخناً لراحة المعدة وأكل المطبوخات الساخنة.

بما أن الشمس قد إنتقلت إلى كوكبة العقرب عربيّاً فقد قيل أن هذا الإنتقال قد تسبب فى أن يقوم العقرب بلدغ النّجم أوريون لذلك فقد أخذ أوريون مكانه على الجانب المُوَاجِهْ للعقرب بـ 180 درجة فى كوكبة برج الثور، ليبتعد كلٍ منهما عن الآخر وينفك الإشتباك بينهما ، وعلى ذلك فتذكر بعض الرسائل عن تلك المنزلة أنّها غير مُناسِبَة للإتصال بالملوك أو الخطبة فالغضب السريع بين أحد الطرفين وارد، لكنّها مُناسِبَة لتنظيف المنزل من الخردوات أوإنهاء عادة سيئة كالتدخين ، كما أنها مُناسِبَة للمُشتغلين بمراكز السموم والتعامل مع الأمصال و التطعيمات ضدّ الأوبئة، ومُنَاسِبَة للمُعاشرة الزّوجيّة والتى تُعبّر عن إنتقال السّائل من لدغة العقرب بمادّته الحيوية لجسد أوريون أثناء الإشتباك، فنفس الحال ينطبق على مفهوم كوكبة العقرب عند العرب ، برج يحكمه المرّيخ يشمل المعارك الخفيّة التى تدور فى الخفاء وخلف الأبواب المُغلقة والتى تُنتج البشر بدلاً عن قتل البشر وبما أن العقرب لا تحكمه الزّهرة مثل الثور والميزان فالمعركة الزوجيّة تكون عنيفة الطابع ولاعيْب فى ذلك طالمَا بالحلال ، هذا ما يَصِفُهُ لنا هذا المَثَل العربى القديم، تقول العَرَب (إذا طلع الإكليل هَاجَتْ الفُحُول وشُمّرت الذّيُول وتُخوّفت السّيول).

*المَرَاجِعْ
كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.
الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.


*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: هدوء أو روتين لكنّه ليس مُمِلّ لشخص مثلك يعشق الحياة الأسريّة ، حاول أن تكون نافعاً بمساعدة الوالدة أوالزّوجة وتلبية طلبات أسرتك.

برج الثور: نجاح حياتك العاطفية الحالية مع زوجتك أو خطيبتك يتوقف جزء كبيرمنه على عدم سماحك لذكريات الماضى التعيسة بإفساد جمال الحاضر.

برج الجوزاء: سداد أقساط وديون، إنهاء خصومة ،العثورعلى وظيفة ، مفتاحها تفكيرك الهادئ وإستشارة كبار شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.

برج السّرطان: إستعدّ لحفلة زفاف أو زيارات صِلَة الرّحِمْ العائليّة من وإلى منزلك ، إحرص على تلفونك المحمول ومفاتيحك إن كنت خارج منزلك.

برج الأسد: قم بوضع أكثر من صنّارة فى أكثر من مكان ، بذلك تزداد فرصتك فى صيد وظيفتك الإضافيّة التى تبحث عنها بمشيئة الله تَعَالى.

برج العذراء : أحدهم قد يضغط عليك لتلتزم معه بمشروع أنت لاترغب فيه، لا تخجل من قول كلمة لا لأن خجلك قد يكلفك،لا تكشف مركزك المالى للآخرين.

برج الميزان: تعلّمك لغة جديدة أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر على مهنتك ، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.

برج العقرب: رُبّما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.
  
برج القوس: عبّرعن إعتراضك إن حدث بوضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مُهذب ، دون حاجة للصوت المُرتفع ولا للألفاظ الجارحة.

برج الجدي: لا تتخلَّ عن أداء واجباتك الإجتماعية خاصةً زيارة كبار أفراد العائلة وأخذ مشورتهم بعيْن الإعتبار.

برج الدّلو: الفحص والتدقيق مطلوبيْن عند التسوّق ، لا تتجاهل عيوباً جوهريّة فى سلعة أو صداقة ، أو حتى مشروع زواج.

برج الحوت: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم، لكن لايعنى أن تُعطى سرّك لغيرك.
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