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الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتناشد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة .. ودرجات الحرارة تصل لـ (4)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:55 ص
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طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
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تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، حيث أشار خبراء الأرصاد إلى أن طقس اليوم مائل للدفء على الشمال الجمهورية حتى شمال الصعيد، وطقس دافئ أيضًا على جنوب الصعيد في النهار.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتناشد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

وحذرت الأرصاد من طقس اليوم، حيث يسود طقس بارد في الليل على كافة أنحاء البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما ناشدت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة ليلا.

وأوضح خبراء الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصيعد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 4

ونشرت الأرصاد درجات الحرارة اليوم العظمى والصغرى في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث تشهد انخفاض ملحوظ والصغرة في القاهرة تسجل 16 درجة، كما وصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 4 درجات في كاترين، وفيما يلي نقدم لكم جدور بدرجات الحرارة اليوم في كافة أنحاء البلاد.

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة1622
شبين الكوم1522
طنطا1522
دمنهور1622
الإسكندرية1721
بلطيم1622
مطروح1722
السلوم1421
سيوة921
بورسعيد1621
دمياط1721
الزقازيق1222
الإسماعيلية1022
السويس1423
العريش1320
رفح1220
رأس سدر1522
نخل720
نويبع1622
طابا1120
كاترين415
الطور1524
شرم الشيخ1824
الغردقة1823
مرسى علم1924
الفيوم1422
بني سويف1322
المنيا1222
أسيوط1123
سوهاج1324
قنا1324
الأقصر1224
أسوان1425
أبو سمبل1324
الوادي الجديد1523
شلاتين1828
أبو رماد1727
حلايب2025
رأس حدربة1925

بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 ودرجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر، إليك البيان لمعرفة المزيد من التفاصيل عن درجات الحرارة في بعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتناشد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة .. ودرجات الحرارة تصل لـ (4)
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتناشد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة .. ودرجات الحرارة تصل لـ (4)
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