الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتناشد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة .. ودرجات الحرارة تصل لـ (4)

تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر





نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، حيث أشار خبراء الأرصاد إلى أن طقس اليوم مائل للدفء على الشمال الجمهورية حتى شمال الصعيد، وطقس دافئ أيضًا على جنوب الصعيد في النهار.





الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتناشد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة





وحذرت الأرصاد من طقس اليوم، حيث يسود طقس بارد في الليل على كافة أنحاء البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما ناشدت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة ليلا.





وأوضح خبراء الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصيعد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.





درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 4





ونشرت الأرصاد درجات الحرارة اليوم العظمى والصغرى في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث تشهد انخفاض ملحوظ والصغرة في القاهرة تسجل 16 درجة، كما وصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 4 درجات في كاترين، وفيما يلي نقدم لكم جدور بدرجات الحرارة اليوم في كافة أنحاء البلاد.



المدينة الصغرى العظمى القاهرة 16 22 شبين الكوم 15 22 طنطا 15 22 دمنهور 16 22 الإسكندرية 17 21 بلطيم 16 22 مطروح 17 22 السلوم 14 21 سيوة 9 21 بورسعيد 16 21 دمياط 17 21 الزقازيق 12 22 الإسماعيلية 10 22 السويس 14 23 العريش 13 20 رفح 12 20 رأس سدر 15 22 نخل 7 20 نويبع 16 22 طابا 11 20 كاترين 4 15 الطور 15 24 شرم الشيخ 18 24 الغردقة 18 23 مرسى علم 19 24 الفيوم 14 22 بني سويف 13 22 المنيا 12 22 أسيوط 11 23 سوهاج 13 24 قنا 13 24 الأقصر 12 24 أسوان 14 25 أبو سمبل 13 24 الوادي الجديد 15 23 شلاتين 18 28 أبو رماد 17 27 حلايب 20 25 رأس حدربة 19 25



بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 ودرجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر، إليك البيان لمعرفة المزيد من التفاصيل عن درجات الحرارة في بعض المدن والعواصم العربية والأجنبية: