أوباميانج يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في عقد صفقة تبادلية ينتقل على إثرها الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال الإنجليزي إلى قلعة سانتياجو برنابيو.

وبحسب موقع "le10sport"، فإن ريال مدريد قرر عرض مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش على آرسنال، مقابل الحصول على خدمات الفهد الجابوني.

ويرى المسئولون في ريال مدريد، أن لوكا يوفيتش لم يقدم المستويات المتوقعة منه، منذ قدومه للفريق الملكي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد بدأ بالفعل اتصالاته مع وكلاء أوباميانج، من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة.

يذكر أن أوباميانج من الأسماء المطروحة في برشلونة لتعزيز هجوم الفريق الكتالوني، في ظل البحث عن خليفة للويس سواريز.