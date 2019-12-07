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العرض الخاص لفيلم "Spies In Disguise" يشهد اللقاء الأول بين ويل سميث وتوم هولاند

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:12 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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احتفل النجم الكبير ويل سميث بالعرض الخاص لفيلمه الجديد، Spies In Disguise، وسط حضور إعلامي وجماهيري ضخم بمدينة هوليوود.

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للفيلم، والذي شهد اللقاء الأول بين سميث والنجم الشاب توم هولاند، بالرغم من تجسيدهما لأدوار رئيسية معا في الفيلم.

ويعتبر فيلم Spies In Disguise من أفلام الرسوم المتحركة ويجسد به سميث دور جاسوس تعرض للتحول لطائر بسبب مركب كيمياء.

ويستعد النجم ويل سميث للعودة أمام الكاميرات من جديد، بعد الكشف عن تفاصيل فيلمه السينمائي القادم والذي سيكون بعنوان The Council.

وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية التي أفادت بأن الدور الجديد الذي يجسده سميث بفيلم The Council، هو شخصية زعيم العصابات الشهير بمدينة نيويورك المعروف باسم Nicky Barnes.

وذكرت الصحيفة أن سميث سيشارك في إنتاج الفيلم بجانب شبكة تليفزيون نيتفليكس الأمريكية، وبمشاركة صديقه المنتج جيمس لستر.

وسبق لشخصية زعيم العصابات Nicky Barnes الظهور على الشاشة الفضية من قبل عبر فيلم American Gangster الذي طرح في عام 2007، وجسده النجم كوبا كودين جونيور، كما سبق وأن ظهرت على الشاشة أيضا عبر فيلم Carlito's Way: Rise to Power الذي طرح في عام 2005 وجسدها به النجم شون كومبس.
وستدور أحداث الفيلم حول قصة حياة قصة حياة Nicky Barnes، في مواجهة عائلات المافيا الإيطالية التي حاولت الهيمنة على تجارة الهروين في نيويورك، في الوقت الذي كان يطلق به على Nicky Barnes، السيد الغير مسموح بلمسه في فترة السبعينيات.

وبعد القبض على Nicky Barnes، قاد ذلك رجال مكافحة المخدرات بنيويورك للقبض على 44 مروج للمخدرات بهذه المنطقة في ذلك الوقت.

وتدور قصة فيلم Gemini Man الذي احتفل سميث بعرضه بالمجر، حول قاتل محترف يعود بالزمن ليواجه نفسه ويمنعها من القيام بأشياء تؤثر على مستقبله.

ويطرح فيلم Gemini Man لويل سميث في يوم 11 من شهر أكتوبر القادم في صالات العرض الأمريكية للجماهير، ليكون ثاني الأفلام التي تطرح لويل سميث خلال عام 2019 الجاري، بعد فيلم لاء الدين.

وسيعقب ذلك، طرح فيلم رسوم متحركة يجسد به سميث دور الشخصية الرئيسية وسيكون باسم Spies In Disguise، ويطرح في صالات العرض في يوم 25 ديسمبر.

وفيما يخص فيلم Gemini Man، فسيشارك في بطولته بجانب النجم ويل سميث، النجمة Mary Elizabeth Winstead في دور Danny Zakarweski، والنجم Clive Owen، الذي يجسد شخصية باسم Clayton "Clay" Varris، وBenedict Wong الذي يجسد شخصية باسم ووو Linda Emond، التي تجسد شخصية باسم Janet Lassiter، وTheodora Miranne التي تجسد شخصية باسم Kitty وDouglas Hodge الذي تجسد شخصية باسم Jack Willis.

وفيما يخص فيلم الرسوم المتحركة المنتظر لويل سميث Spies In Disguise، فيشارك في بطولته في أداء الأصوات الرئيسية كل من النجم الشاب الشهير بتجسيده لشخصية الرجل العنكبوت بعالم مارفل السينمائي "توم هولاند"، ويجسد شخصية باسم Walter Beckett.

وأيضا النجمة Rashida Jones التي تجسد شخصية باسم Marcy Kappel، وKaren Gillan التي تجسد شخصية باسم Eyes وDJ Khaled الذي يجسد شخصية باسم Ears، وBen Mendelsohn الذي يجسد شخصية باسم Tristan McFord، وMasi Oka الذي يجسد شخصية باسم Agent K و"ريبا ماكنتر"، و"ريتشر بروزناهان" نجمة مسلسل "مارفلس مسزس ميزل" و"كارلا خيمينز".

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