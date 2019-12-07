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حلا شيحة لـ تامر حسني: "الجايزة الحقيقية إنك دخلت قلوب الناس"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة حلا شيحة على تهنئة الفنان تامر حسني، بعد دخوله موسوعة جينيس كأكثر فنان مؤثر و ملهم عالميًا،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام".

حيث نشرت حلا صورة لتامر، وعلقت حلا على الصورة قائلة :"مبروك تامر الجاية، و الجايزة الحقيقية إنك دخلت قلوب الناس من أول أغنية غنتها لمست قلوب الناس ببساطتك و كلامك اللي دايمًا، من القلب الجايزة دي حاجة بسيطة جنب اللي الحاجات الجميلة أغاني و أفلام بتسعد الناس وتخفف عنهم الجايزة دي بتاعتنا كلنا مبروك تامر حسني".

مشاركة تامر حسني في فيلم "الفلوس"

وفي سياق آخر، ينتظر تامر حاليًا عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، والفيلم من المقرر طرحه يوم ٢٥ ديسمبر الجاري، والفيلم من بطولة تامر حسنى، خالد الصاوى، زينة، محمد سلام،عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق .

مشاركة تامر حسني في فيلم "مش أنا"

والجدير بالذكر أنَّ تامر ينشغل حاليًا في تحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وتشاركه في بطولة الفيلم الفنانة حلا شيحة وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.

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