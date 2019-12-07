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كلوب يشيد بماني في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بورنموث

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:12 ص
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كلوب و ماني
كلوب و ماني
علي ماهر حلمي
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أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي باللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الريدز غدا أمام نظيره فريق بورنموث ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".


وقال كلوب:" كل موسم يخطو ساديو ماني خطوة كبرى وجيدة، بإمكانه تحقيق البالون دور في المواسم المقبلة فهو يسير على الطريق الصحيح تماماً الآن أصبح رابع أفضل لاعب في العالم ولدينا ايضا فان دايك ثاني أفضل لاعب في العالم و محمد صلاح خامس أفضل لاعب في العالم هذا شئ مميز للفريق و النادي".


وأضاف يورجن كلوب:" كل اللاعبين يبدون بحالة جيدة جداً ولا احد مستبعد من مباراة الغد وهذا شيء جيد، بعد ساعات سنتدرب ويفترض ان يكون الجميع جاهزًا وكل شيء بخير هنا في الفريق لمباراة بورنموث القادمة في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ".


واختتم يورجن كلوب تصريحاته قائلا:"لاعبي الفريق لديهم الرغبة لإظهار مدى جودتهم وهم يقومون بتقديم المهمة عندما نحتاج اليهم، الامر ليس معقّداً، انت تريد لاعبين يكونون متفهمين فقط انا لا اتخذ قرارات بناءاً على لاشيء هنالك دوماً الاسباب وراء ذلك واللاعبين يتفهّمون ذلك، عندما تكون بمركز جيد هنالك الكثير ممن يحتفلون مبكرًا والاخر يريد منك الفشل لكن نحن نريد الفوز على بورنموث فقط".
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