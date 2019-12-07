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"الري" تكشف تفاصيل جديدة عن مباحثات سد النهضة (فيديو)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
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سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل الاجتماع الثاني بين مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من 4 اجتماعات فنية لمسئولي الري بالدول الثلاث للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة.

وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم مناقشة العديد من القضايا العالقة في الاجتماعين السابقين، مع العمل على تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن مصر تسعى للوصول لحل عادل، موضحا أنهم يأملون أن يكون الوضع في تقدم، حيث هناك حسن نية متوفر، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع في واشنطن يوم 9 ديسمبر لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث لاستكمال المفاوضات.


ونوه أنه لم يتم الاتفاق على موعد بدء ملء سد النهضة، حيث مازالت المناقشات حول طريقة الملىء مستمرة.
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