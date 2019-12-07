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بعد شائعات موته.. ماذا قال الداعية محمد حسان في أول ظهور له؟

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:43 ص
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محمد حسان
محمد حسان
جرجس ميلاد
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رد الداعية السلفي، محمد حسان، على شائعات وفاته، بفيديو جديد له من داخل مكتبته، تحت عنوان "قالوا مات"، إذاعته صفحة قناة "الرحمة".

وقال "حسان" خلال الفيديو: "قالوا مات ومن من الخلق لا يموت.. فقد قال الله لسيد الخلق (ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون.. كل نفسٍ ذائقة الموت)".

وتلا نص من الأبيات عن الموت، بقوله: "أيا عبدكم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا.. انسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب منه النواصيا.. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عُريانا ولو كان كاسيا.. ولو دامت الدنيا لاهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا".

وختم الداعية السلفي الفيديو بتوجيه رسالة شكر لجمهوره ومحبيه، قائلا: "أحمد الله أني بخير.. وأساله لي ولكم العافية".

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الكلمات المفتاحية

وفاة محمد حسان محمد حسان الداعية محمد حسان

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