Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:40 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
يواجه فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق بورنموث اليوم السبت 7 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وكان فريق بورنموث قد تعرض للهزيمة من فريق كريستال بالاس بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب السيلهرست بارك في إطار منافسات الجولة الماضبة، بينما حقق فريق ليفربول انتصارا كبيرا على فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب الانفيلد.


التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبورنموث :-

واستقر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيدخل به ذلك اللقاء بعد فوزه على فريق إيفرتون في المباراة الماضية، حيث يأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-


حراسة المرمى : أليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - لوفرين - روبرتسون.

خط الوسط : فينالدوم - هندرسون - ميلنر.

خط الهجوم : محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو - ساديو ماني.


موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق بورنموث في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي، حيث ستذاع تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.


ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-

ويحتل فريق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يملك 35 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويأتي فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.


ويطمح الريدز في الفوز بالديريي لتعزيز صدارته في البريميرليج وتحقيق لقب هذا الموسم خاصة بعد غياب الفريق عن تحقيق البريميرليج منذ 30 عاما، بينما نجح الريدز في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي مع المدرب الألماني يورجن كلوب على حساب فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.
Advertisements

أخبار تهمك

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 10 ساعات

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 8 ساعات

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 9 ساعات

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني AHLY VS AlHilal Omdurman بث مباشر Caf Champions League

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

الآن

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

06:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status