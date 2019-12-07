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بعد غيابه سنوات.. هؤلاء النجوم يطالبون بعودة بهاء سلطان للغناء

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:33 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من عدة برامج مختلفة، لعدد من النجوم يتحدثون خلاله عن النجم بهاء سلطان، وحزنهم الشديد عن اختفائه من الساحة الغنائية.

وظهر في الفيديو عدد من النجوم الذين أشادوا بصوت بهاء سلطان، معبرين عن إعجابهم بصوته.

ووصف النجوم صوت سلطان، بأنه من أهم الأصوات التي أنجبتها مصر، مطالبين إياه بالعودة للغناء لتقديم أعمال جديدة.

وأبرز النجوم الذين تحدثوا عن النجم بهاء سلطان، أنغام، هشام عباس، أحمد سعد، محمد دياب، أصالة، كما كشفت المطربة بوسي، أن بهاء سلطان هو النجم الذي تريد أن تقدم معه ديو، لأنها تحب صوته.

يعتبر الفنان بهاء سلطان، حالة استثنائية، في الوسط الغنائي، فهو يتميز بصوت قوي ومختلف، وعلى رغم من أن كلمات أغانيه بسيطة إلى أن صوته كان يجعل أي عمل يغنيه يحقق نجاحًا كبيرًا.

كشف بهاء سلطان، في تصريحات صحفية منذ فترة بأنه سبب غيابه يعود ل أزمات مع المنتج نصر المحروس قائلًا: "في الفترة الحالية، لا يمكنني ذلك، لأن الأزمة الراهنة تجعلني غير قادر على طرح أي أغنية جديدة، فمنذ أربع سنوات لم أصدر إلا أغنية أو أغنيتين ضمن تترات مسلسلات شهر رمضان، وأتمنى العودة الى الغناء، وأن أقدم لجمهوري الأغاني التي يحبّونها، وآمل أن تتحقق أمنياتي.


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الكلمات المفتاحية

نجوم منوعات مزيكا فنون بهاء سلطان الفجر الفني

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