بعد غيابه سنوات.. هؤلاء النجوم يطالبون بعودة بهاء سلطان للغناء









ووصف النجوم صوت سلطان، بأنه من أهم الأصوات التي أنجبتها مصر، مطالبين إياه بالعودة للغناء لتقديم أعمال جديدة.وأبرز النجوم الذين تحدثوا عن النجم بهاء سلطان، أنغام، هشام عباس، أحمد سعد، محمد دياب، أصالة، كما كشفت المطربة بوسي، أن بهاء سلطان هو النجم الذي تريد أن تقدم معه ديو، لأنها تحب صوته.يعتبر الفنان بهاء سلطان، حالة استثنائية، في الوسط الغنائي، فهو يتميز بصوت قوي ومختلف، وعلى رغم من أن كلمات أغانيه بسيطة إلى أن صوته كان يجعل أي عمل يغنيه يحقق نجاحًا كبيرًا.كشف بهاء سلطان، في تصريحات صحفية منذ فترة بأنه سبب غيابه يعود ل أزمات مع المنتج نصر المحروس قائلًا: "في الفترة الحالية، لا يمكنني ذلك، لأن الأزمة الراهنة تجعلني غير قادر على طرح أي أغنية جديدة، فمنذ أربع سنوات لم أصدر إلا أغنية أو أغنيتين ضمن تترات مسلسلات شهر رمضان، وأتمنى العودة الى الغناء، وأن أقدم لجمهوري الأغاني التي يحبّونها، وآمل أن تتحقق أمنياتي.