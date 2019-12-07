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مفاجأة.. تعديل جديد من الزمالك على راتب كارتيرون

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:45 ص
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كارتيرون
كارتيرون
حسام مجدي
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قرر مسئولو نادي الزمالك إجراء تعديل جديد على راتب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.


تعاقد الزمالك مع كارتيرون لتدريب الفريق

وكان نادي الزمالك قد أعلن منذ عدة أيام رسميا التعاقد مع كارتيرون ليتولى مهمة تدريب الفريق خلفا للصربي ميتشو الذي تم إقالته بسبب سوء الأداء والنتائج.


وكان كارتيرون قد قاد الزمالك في مباراة الشرقية الماضية والتي انتهت بفوز الفارس الأببيض بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.


الراتب الذي طلبه كارتيرون

وقد طلب كارتيرون الحصول على راتب 100 ألف دولار في الشهر مع نادي الزمالك.


تعديل راتب كارتيرون مع الزمالك

وقرر نادي الزمالك إعطاء باتريس كارتيرون راتب 67 ألف دولار شهريا بدلا من 100 ألف دولار.


موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي أول أغسطس غدا السبت 17 ديسمبر القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.
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