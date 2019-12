خمسة مباريات لا تنسى بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

سيكون ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، شاهداً على قمة الجولة 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز بين الغريمين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في ديربي مدرينة مانشستر.







دوافع مختلفة



ويدخل الفريقيان المباراة بدوافع مختلفة، حيث يطمح المدرب بيب جوارديولا في تحقيق الفوز للبقاء ضمن دائرة الصدارة، وعدم توسيع الفارق مع ليفربول الذي يعيش أفضل أيامه حالياً.





فيما يأمل المدرب أولي جونار سولشاير في تحقيق فوز جديد وإستغلال الحالة المعنوية الجيدة للفريق عقب الفوز على توتنهام في الجولة الماضية، والوصول للمركز السادس ومواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.





وإكتسب ديربي مانشستر نكهة خاصة، بعد أن قام الشيخ منصور بن زايد بشراء النادي عام 2008، ليتحول مسار هذا النادي 180 درجة، من ناد طموحه مجرد البقاء، إلى منافس شرس على البطولات الإنجليزية، ولذها السبب، أصبحت مواجهات الديربي في الأعوام الأخيرة مباريات تكسير عظام بين الناديين، ونبرز لكم أبرز خمس مواجهات حدثت بين السماوي والأحمر.





2011 – مقصية روني



كان الصراع على أشددهبين الفريقين على صدارة البرميرليج موسم 2010/2011، وجمعت الفريقين مواجهة الدور الثاني بملعب أولد ترافورد، بعد أن تقدم لويس ناني لليونايتد وعادل دافيد سيلفا للسيتي، فاجي واين روني الجميع بهدفه الشهير بمقصية ولا أروع من عرضية ناني، ليقتنص السير أليكس فيرجسون الثلاث نقاط التي كانت سبباً مباشراً في التتويج باللقب فيما بعد، ويبقى هذا الهدف خالداً حتى الآن.









2011 – ريمونتادا اليونايتد



بعد أشهر قليلة حسم اليونايتد لقب الدوري وفاز مانشستر سيتي على ستوك سيتي في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، وتواجه الفريقان في ملعب ويمبلي في الدرع الخيرية.



باغت السيتي غريمه بهدفي جوليان ليسكوت وإيدين دزيكو، مستغلين إهتزاز الحارس الجديد دافيد دي خيا في أولى مبارياته الرسمية، إلا أن اليونايتد رد بثلاثية خلال الشوط الثاني، عبر كريس سمولينج ولويس ناني الذي سجل هدفين أحدهما في الدقائق الأخيرة.









2011 – why always me



أشهر قليلة ولعب الفريقان مباراة الذهاب في موسم 2011/2012 بملعب أولد ترافورد، تلاعب بالوتيلي ورفاقه بكتيبة السير فيرجسون، ليسجل السيتي سداسية بأقدام بالوتيلي وإيدين دزيكو ودافيد سيلفا وسيرجيو أجويرو وسط ذهول الجميع.







2012 – رأسية كومباني



وصل الفريقين للإسبوع 36 من موسم 2011/2012 الساخن، وكان السيتي يحتاج للفوز للدخول في دائرة المنافسة، وهو ما تحقق بفضل رأسية كومباني في ملعب الإتحاد، ليصبح مصير رجال روبيرتو مانشيني في أقدامهم، ويحققوا الفوز على كوينز بارك في المباراة الشهيرة.









2018 – سمولينج يؤجل التتويج



كان يحتاج المدرب جوارديولا للفوز على ملاحقه مانشستر يونايتد في الإسبوع 33 من الدوري الممتاز عام 2017/2018.