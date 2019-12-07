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وزير قطاع الأعمال يكشف مفاجأة سارة بشأن مصنع سيارات "النصر"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:55 ص
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مصنع النصر للسيارات
مصنع النصر للسيارات
جرجس ميلاد
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كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن تفاصيل عودة مصنع النصر للسيارات للعمل من جديد، بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.

وأوضح "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه تم اختيار شركة صينية متفردة في صناعة السيارات الكهربائية، تنتج حوالي 9% من السيارات الكهربائية على مستوى العالم، لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المفاوضات استمرت ما يزيد على عام ونصف.

وأشار إلى أن الطرف الصيني أعطى تصورا عن الوضع بعد زيارتهم لمصنع النصر، وسيتم إجراء دراسة قريبة، للبدء في الإنتاج.

وأكد أنه من المتوقع أن تنتج شركة النصر نحو 25 ألف سيارة كهربائية سنويا، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر منهم سيوجه لإحلال سيارات التاكسي بالسيارة الكهربائية، حيث يمكن تحويل 10 آلاف سيارة تاكسي لسيارة كهربائية، وكذلك إحلال السيارات الحكومية، والباقي سيطرح للمبيعات في السوق.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء لإنشاء محطات الشحن السريع للسيارات، مؤكدا أنه لم يتحدد بعد سعر السيارة الكهربائية.
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الكلمات المفتاحية

مصنع النصر السيارات الكهربائية

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