تفاصيل مقتل مسن على يد نجله بسبب"الاستروكس" في الإسماعيلية

حادث مأساوي راح ضحيته الوالد على يد نجله الذي تجرد من كل أشكال الإنسانية، بمنطقة العطارة التابعة لمركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، عندما أقدم على قتل والده وإصابة والدته، من أجل الحصول على المال لشراء المواد المخدرة، وأدلى أمام النيابة باعترافاته التفصيلية لارتكاب الجريمة.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد محمود هندي، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا بمقتل المدعو" سباعي السيد بيومي 67 عامًا" مقيم بمنطقة العطارة دائرة مركز أبوصوير، وذلك بسبب تهشم في الرأس نتيجة الضرب بعصا غليظة.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عصام عطوان، رئيس مباحث الإسماعيلية، والعقيد خالد حبيب رئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة غرب الإسماعيلية، والرائد السيد عبد العال رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، ومعاونيه النقباء أشرف الصوالحي، وأحمد طلبة، وأحمد رضا، وعبد الرحمن مسلم.





وتبين أن مرتكبي الواقعة نجل المجني عليه، ويدعي" السيد 20 عامًا، حيث نشبت مشاجرة بينه وبين والده قام على إثرها بالتعدي على والده بالضرب بعصا غليظة على رأسه بسبب رفضه أعطائه أموال لشراء المخدرات وخاصة "الاستروكس"، وانهال على والدته وتدعى "ناهد حلمي"، 55 عامًا، محدث بها عدة جروح وكدمات بالجسد، ولاذا بالفرار.





وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليا بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لمعرفة وتحديد أسباب الوفاة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.