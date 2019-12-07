عاجل | انتحار تاجر حبوب فى الغربية.. تعرف على السبب

أقدم تاجر على الانتحار، لمروه بأزمة نفسية حيث تناول قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال "حبة القمح" بقرية شونى بدائرة مركز طنطا.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، بتناول " السيد. م"، تاجر، مقيم قرية شوني، مركز طنطا، حبة حفظ الغلال السامة، وتوفى في الحال.



وتبين من التحريات أن التاجر كان يمر بحالة نفسية سيئة أدت إلى تناوله قرص سام يستخدم في حفظ الغلال، ما أدى إلى وفاته، وأنه كان يشتكي قبل انتحاره من مروره بضائقة مالية دفعته لاقتراض مبالغ مالية من أصدقائه وجيرانه، لتوفير احتياجات أسرته، ويعاني من اهتزاز نفسي في الفترة الأخيرة ما دفعه للانتحار.