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عاجل.. أحمد فهمي يخضع لعملية جراحية بعد تشخيص خاطئ لحالته

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:04 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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خضع الفنان أحمد فهمي، لعملية جراحية دقيقة في المرئ اليوم وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد معاناته من آلام مبرحة في هذه المنطقة.

والمقرر أن يرتاح النجم أحمد فهمي، لفترة ثم يعود إلى أعماله الفنية التي من المفترض بدأ تصويرها خلال الفترة المقبلة.

وجاءت عملية أحمد فهمي، بالمرئ بالتزامن مع خضوع زوجتة الفنانة هنا الزاهد، بفترة قصيرة لعملية المرارة، التي كشفت عن المعاناة التي عاشتها في فترة شهر العسل.

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019، وشاركة في البطولة زوجة الفنانة هنا الزاهد.


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الكلمات المفتاحية

منوعات فنان عملية الفجر الفني أحمد فهمي

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