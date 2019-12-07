حصاد اليوم الأخير من فعاليات "الصلاة من أجل الدعوات" (صور)

أقيم مساء الجمعة، فعاليات ثالث أيام الصلاة من أجل الدعوات، بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول بالخصوص لمرحلة الشباب والخريجين.



بدأ اليوم بالصلاة والتسبيح بقيادة كورال الكنيسة "ليكن نور"، وشارك في اليوم الأب الدكتور يونان شحاتة، راعي الكنيسة، والأب جورج سامي منشط الدعوات، بالإضافة إلى بعض شمامسة الكلية الإكليريكية بالمعادي والأخت جوليانا ابنة الكنيسة من راهبات الكلمة المتجسدة، والأخت ماري رئيسة دير الكلمة المتجسدة.



تضمن اليوم أيضًا عرض لفيديو عن الدعوات من إعداد شمامسة الكلية الإكليريكية، وعقب نهاية الفيديو عرض كل من الإكليريكي ناجي شوقي، والأخت جوليانا خبراتهم حول الدعوة.



كما تم عرض نبذة تتضمن شرح ثمار الإيبارشية البطريركية لعام ٢٠١٩، ثم اختتم اليوم بالصلاة.