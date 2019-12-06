فحوى لقاء الغنوشي برئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين..

إستقبل السيد راشد الخريجي الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 06 ديسمبر 2019، بقصر باردو، السيد فهمي شعبان، رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين.





واطلع رئيس المجلس على مشاغل قطاع البعث العقاري وصعوبات الاستثمار والضغط الجبائي المسلط على هذا القطاع وتأثير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، والإجراأت الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020.





وأكّد رئيس المجلس ضرورة أن تلعب الدولة والقطاع الخاص، أدوارا أكبر في إيجاد آليات لمساعدة الفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل بهدف تأمين السكن الاجتماعي والمساكن الميسرة لفائدة مستحقيها.



