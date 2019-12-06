أخبار ريال مدريد.. البيرنابيو يتزين لاستقبال أول الصفقات وتصريحات زيدان تثير القلق في مدريد وصفقة تبتعد عن بيريز

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعة 6 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها منافسة مانشستر يونايتد الإنجليزي للملكي على ضم الدنماركي كريستيان إيركسن نجم توتنهام.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





حقيقة إصابة بنزيما وغيابه عن الكلاسيكو كشفت برنامج "خوجونيس" الإسباني، أن الحساب الرسمي للإعلامي الكبير سانشيز تمت سرقته وتم الإعلان عن إصابة بنزيما، قبل أن يتم إستعادة الحساب وحذف التغريدة. وأشار البرنامج إلى أن كريم بنزيما سليم وجاهز لمواجهة إسبانيول غدًا في الدوري الإسباني





- نجم آياكس يقترب من ريال مدريد في يناير المقبل

أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن ريال مدريد الإسباني يقترب من التعاقد مع الهولندى دونى فان دى بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة تيليجراف الإنجليزية أن ريال مدريد أبدى استعداده دفع 55 مليون يورو لضم دي بيك وهو السعر المحدد من إدارة آياكس لرحيل اللاعب.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن نجم الوسط الهولندي رفض عرضا مؤخرًا للإنضمام إلى توتنهام مفضلا الإنضمام إلى النادى الملكي.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن ريال مدريد حاول التعاقد مع فان دي بيك فى الصيف الماضي ولكن المفاوضات توقفت بين الناديين بسبب الاختلاف حول المقابل المادي للصفقة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع ثلاثي وسط ملعب من أجل تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2020.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه بعد أقل من شهر تبدأ فترة سوق الانتقالات الشتوية وسيبدأ كل فريق في البحث عن الذي ينقصه من أجل تعويضه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد حدد ثلاث لاعبين من أجل تدعيم خط الوسط بأحدهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن أول هؤلاء النجوم هو كريستيان إريكسن نجم توتنهام الذي سينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي والتعاقد معه في يناير لن يكون صعبًا ولكن رغبة زيدان ستكون العامل الحاسم في الصفقة.

أما النجم الثاني فهو فابيان رويز الذي يطمح كلا من برشلونة ومانشستر سيتي في التعاقد معه بعد تقديمه مستويات رائعة مع نابولي منذ انتقاله الموسم قبل الماضي من ريال بيتيس ولكن تدهور العلاقات بينه هو وزملائه في الفريق مع أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي قد يعجل برحيله ويجبر الفريق الإيطالي على قبول العروض.

أما النجم الثالث والأخير فهو الهولندي الموهوب دوني فان دي بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي الذي كان يرغب ريال مدريد في ضمه في الصيف الماضي لكنه فشل بسبب تمسك إيريك تين هاج بخدماته وقد يكون المدير الفني للفريق على نفس موقفه لكن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي سيحاول مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سعر الهولندي فان دي بيك سيتراوح ما بين 60 إلى 70 مليون يورو لكن آياكس خلال الفترة الماضية يعمل بجد على تجديد عقده ووضع شرط جزائي من أجل ضمان حقوقه في حال رحيله.





أخبار ريال مدريد





- زيدان : سعيد بوجودي في ريال مدريد حتى لو كانت الأمور معقدة

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قبل مواجهة إسبانيول غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني عن سعادته بالتواجد في الفريق حتى لو كانت الأمور معقدة.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية: "سندخل مواجهة إسبانيول دون استرخاء، فهو خصم يسعى للعب مباراة جيدة، ونريد أن نقدم أداءً رائعًا، وسنحاول بذل قصارى جهدنا على أرض الملعب".

وأضاف: "إصابة هازارد؟ هو ليس سعيدًا لكن هذا هو الواقع، رغم أن الإصابة كانت أسوأ من المتوقع، لكنه سيعود قريبًا بعد علاجه ولا شيء أكثر من ذلك".

وتابع زيدان حديثه قائلا : "بيل والجولف؟ سأجيب كمدرب لريال مدريد، لن أمنع بيل أو أي لاعب آخر. اللاعبون الموجودون ناضجون ويعرفون ما يجب عليهم فعله".

وأضاف: "أنا سعيد لوجودي هنا مع اللاعبين الذين أحبهم كثيرًا وكل يوم سعادة بالنسبة لي حتى لو كانت الأمور مُعقدة وهذا لن يتغير أبدًا".

واستطرد قائلا : "فينيسيوس؟ حسنًا، لقد حان الوقت للجميع وغدًا سيكون معنا وسوف أعلن عن القائمة قريبًا وعلى الجميع أن يكونوا مستعدين".

وتابع: "أنا متحمس للعب ضد إسبانيول وأحب الدوري الإسباني وهو فريق لا يستحق المركز الذي يتواجد فيه في جدول الترتيب وإذا تركناه يلعب بحريته سوف يُسبب لنا أزمة".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً : "الصفقات الشتوية؟ كل شيء يمكن أن يحدث وعندما يحين الوقت سنرى ذلك لكن الآن تركيزي مع اللاعبين الموجودين معي".





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- هل يرحل محمد صلاح إلى الدوري الإسباني ؟

كشفت وسائل إعلام عالمية عن تراجع أرقام المصري محمد صلاح نجم ليفربول بشكل كبير هذا الموسم، حيث يتأخر صلاح بفارق 8 أهداف عن جيمي فاردي نجم هجوم ليستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 14 هدفًا.

وألمحت وسائل الإعلام إلى احتمالية رحيل الفرعون المصري إلى الدوري الإسباني تحديداً إلى ريال مدريد أو برشلونة؟

وأشارت وسائل الإعلام إلى تساؤل محبو ومتابعو الدوري الإنجليزي ومشجعي ليفربول وعشاق محمد صلاح الذي اعتاد على تحطيم الأرقام القياسية خلال الموسمين الماضيين عن سبب تراجع مستواه بهذا الشكل خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت وسائل الإعلام أنه بعد مرور 15 جولة، أصبح في جعبة صلاح هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين ستة أهداف فقط ليجعل هذا التراجع الملحوظ في المستوى محمد صلاح لا يبدو في حالته الطبيعية سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.

وكشفت وسائل الإعلام عن العديد من التساؤلات حول وضع النجم المصري مع ليفربول وهناك بعض الآراء ترى بأنه يتعمد ذلك من أجل الرحيل نحو قطبي إسبانيا سواء برشلونة أو ريال مدريد الموسم المقبل.

وأوضحت وسائل الإعلام أن صلاح كان بمثابة الخط الأحمر في الريدز وكان رحيله ممنوع بأي شكل من الأشكال والآن قد يكون النجم المصري بالبحث بطريقة أخرى عن الخروج نحو وجهته المقبلة وخاصة أن أندية العالم لن تنتظر إن كان صلاح متاحًا في فترة الانتقالات المقبلة.





- مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم لاعب توتنهام

دخل نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي في منافسة قوية مع نظيره نادي ريال مدريد الإسباني علي التقاعد مع اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن صانع ألعاب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية الشهيرة أن نادي مانسشتر يونايتد قد اقترب من التعاقد مع اللاعب الدولي الدنماركي خلال المواسم الماضية لكن اللاعب المتألق لم يكن لديه أي نية لعدم اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا لكن إريكسين ينوي مغادرة نادي توتنهام هوتسبير مجانًا حيث ينتهي عقده في عام 2020، في ظل اهتمام كل من ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلي نادي يوفنتوس الإيطالي.





- اشرف حكيمي يقرر العودة إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية

قرر اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي مدافع نادي بوروسيا دورتموند الألماني المعار من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني العودة إلى النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث تنتهي إعارته في صيف 2020 ويحق له العودة إلي صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة أن اشرف حكيمي سينافس على مركز أساسي في ريال مدريد الموسم المقبل على الرغم من وجود داني كارفاجال حيث يستطيع النجم المغربي اللعب في أكثر من مكان في خط الدفاع ولن يدخل أشرف حكيمي في منافسة مع كارفاخال فحسب بل ستكون هناك حالة من الترقب بين العديد من لاعبي ريال مدريد بسبب قدرته على اللعب في مركز الظهير الأيسر والأيمن والأجنحة وهذا ما أظهره مع النادي الألماني.





- 29 إصابة تهدد موسم ريال مدريد

تواصلت الأخبار السيئة على معسكر نادي ريال مدريد الإسباني، بتأكد غياب الثلاثي البرازيلي مارسيلو والويلزي جاريث بيل والبلجيكي إيدين هازارد عن مواجهة الفريق الهامة أمام نادي برشلونة الإسباني في كلاسيكو الأرض المقرر يوم 18 ديسمبر الجاري.

ووصل ريال مدريد للإصابة رقم 29 في صفوفه هذا الموسم، طالت 16 لاعباً فقط، وذلك في فترة قدرها أربعة أشهر فقط، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية.

وأضافت التقارير أن ريال مدريد تعرض لما يقارب 50 إصابة، تعرض لها 23 لاعباً.

وأفلت عدة لاعبين من جحيم الإصابات الذي ضرب النادي الملكي، وهم كاسيميرو وكريم بنزيما وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وألفارو أودريوزولا وفينيسيوس جونيور وماريانو دياز وداني كارفاخال.

ويمتلك ريال مدريد السجل الأسوأ في الإصابات بين أندية المقدمة في الليجا، حيث تعرض 15 لاعباً في صفوف برشلونة لـ 22 إصابة، بينما واجه 8 لاعبين في أتليتيكو مدريد لحوالي 12 إصابة.





آخر أخبار ريال مدريد





- تشكيلة إضطرارية لريال مدريد أمام إسبانيول

يلتقي ظهر الغد السبت 7 ديسمبر، فريقي ريال مدريد مع ضيفه إسبانيول، في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، وذلك بملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويعاني ريال مدريد من عديد الإصابات،كان آخرها الثلاثي مارسيلو و إيدين هازارد وجاريث بيل، الذي من المتوقع غيابهم أيضاً عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة، والمقرر يوم 18 ديسمبر الجاري.

وفي ضوء تلك الغيابات، سيضطر الفرنسي زين الدين زيدان لإجراء عدة تغييرات على تشكيلة الفريق الأساسية لمواجهة إسبانيول، لذلك من المتوقع أن يبدأ زيدان المباراة بالإسماء الأتية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – توني كروس – كاسيميرو – إيسكو

خط الهجوم: كريم بنزيما – رودريجو جوس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بالتساوي مع برشلونة وإن كان الأخير يتفوق بفارق الأهداف، بينما يحتل نادي إسبانيول في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.

جدير بالذكر أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الثانية ظهر الغد السبت بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة bein sports hd 3 بتعليق خالد الحدي.





- دورتموند يقترب من التعاقد مع هدف ريال مدريد وبرشلونة

أفادت تقارير صحفية ألماني أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يتصدر الآن سباق التوقيع مع مهاجم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي ومنتخب النرويج "إيرك هالاند" في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن النادي الألماني سيقوم بتفعيل الشرط الجزائي الموجود في عقد هالاند، والبالغ 20 مليون يورو، لإقتناص اللاعب في يناير المقبل.

ويعد صاحب الـ 19 عاماً هدفاً أساسياً للعديد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي والعديد من الأندية الأخرى.

وأضافت بيلد أن هالاند يفكر في الإنتقال لدورتموند أولاً، كمحطة قبيل إنتقاله لأحد كبار أوروبا، في ظل قدرة النادي الألماني على صقل المواهب كما حدث مع عثمان ديمبلي وروبيرت ليفاندوفيسكي وماركو ريوس وبيير إيمريك وباميانج وغيرهم.