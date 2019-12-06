أول تعليق من "الجبير" على تورط طالب سعودي في إطلاق نار بفلوريدا





علق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية الدكتور عادل الجبير، مساء اليوم الجمعة، على تورط مواطن سعودي في إطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية في ولاية فلوريدا.





وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة عبر حسابه الرمسي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أتقدم بأحر مواساتي وتعازي القلبية للشعب الأمريكي، وأتقدم بأحر التعازي لعائلات المتضررين من المأساة التي وقعت في بينساكولا بولاية فلوريدا".





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إن الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل به وقدم التعازي في ضحايا القاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا، والمتهم فيها طالب سعودي.





وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "اتصل بي ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز× للتعبير عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء المحاربين، الذين قتلوا أو أصيبوا في الذي وقع في قاعدة بينساكولا، بولاية فلوريدا اليوم".





وتابع ترامب، "الملك سلمان، قال لي إنه غاضب بشدة من تلك الأعمال الوحشية، التي قام بها مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي شكل من الأشكال الشعب السعودي ولا مشاعر الشعب السعودي الذي يكن كل الحب للشعب الأمريكي".





وكانت البحرية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن مطلق النار داخل القاعدة الأمريكية، هو طالب سعودي الجنسية كان يدرس الطيران.





وقالت السلطات الأمريكية: إن "أربعة أشخاص بينهم الرجل الذي أطلق النار قتلوا، وذلك في ثاني واقعة إطلاق نار مميتة في منشأة عسكرية أمريكية هذا الأسبوع".





​وقال قائد شرطة المقاطعة ديفيد مورجان، في مؤتمر صحفي صباح اليوم، إن ضابطا من شرطة المقاطعة قتل المهاجم بالرصاص في غرفة دراسية بالقاعدة بعد ذلك بدقائق معدودة.





وأفاد مسؤولون في المؤتمر الصحفي بأن ضابطين أصيبا في الواقعة، أحدهما في ذراعه والآخر في ركبته لكن الإصابات لا تهدد حياتهما.





جاء في بيان القاعدة الجوية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم تأمين مخارج القاعدة بينساكولا القاعدة على خلفية تقارير عن إطلاق نار".



