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عاجل.. وليد أزارو ينفعل على قرار فايلر بعد مباراة الأهلي والهلال

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:07 م
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وليد أزارو مهاجم الأهلي
وليد أزارو مهاجم الأهلي
علي نبوي
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اعترض وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عدم قيام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر بإشراكه في المباراة.

 

وليد أزارو ينفعل على قرار فايلر بعد مباراة الأهلي والهلال


وقام أزارو بإلقاء قميص الإحماء على مقاعد البدلاء، اعتراضًا على عدم قيام المدرب السويسري بعدم إشراكه في اللقاء بعدما كان متواجدًا على مقاعد البدلاء.

 

وكان الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وسجل ثنائية الأهلي كلًا من حسين الشحات في الدقيقة ١٥، ورمضان صبحي في الدقيقة ٣٦ من ركلة جزاء.

 

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٣ نقاط ليحتل صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه مواجهة النجم الساحلي أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، فيما تجمد رصيد الهلال السوداني عند ٣ نقاط الذي يأتي في المركز الثاني مؤقتًا أيضًا.

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الكلمات المفتاحية

وليد ازارو رينيه فايلر دوري أبطال أفريقيا الاهلي

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