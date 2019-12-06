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عمرو أديب عن جرارات القطارات الجديدة: "يا رب محدش يحدفها بالطوب"
الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:08 م
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هدى عبدالرازق
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أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته لوصول 10 جرارات سكة حديد من ضمن صفقة جنرل إليكتريك الأمريكية لميناء الإسكندرية، قائلا: "حاجة تفرح، وحاسس أني اشتريت عربية جديدة، أو أكني هاخد الجرار أعمل به خمسات في بيتنا".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هذا العدد من الجرارات هو ضمن صفقة حصول مصر على 100 جرار، مضيفا: "ربنا يستر بس ومحدش يحدفهم بالطوب"، لافتا إلى أن مصر تستحق التنمية في المجالات المختلفة.
وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "مصر تستحق أنها تعمر، ويكون عندنا جرارات جديدة وحديثة"، لافتا إلى أنه قرأ عن إمكانيات الجرارات الجديدة.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هذا العدد من الجرارات هو ضمن صفقة حصول مصر على 100 جرار، مضيفا: "ربنا يستر بس ومحدش يحدفهم بالطوب"، لافتا إلى أن مصر تستحق التنمية في المجالات المختلفة.
وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "مصر تستحق أنها تعمر، ويكون عندنا جرارات جديدة وحديثة"، لافتا إلى أنه قرأ عن إمكانيات الجرارات الجديدة.
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