ملخص وأهداف مباراة الاهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا



تمكن النادي الاهلي من حصد أول ثلاث نقاط بعد الفوز على الهلال السوداني فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا على ستاد الأهلي (السلام سابقًا)، بهدفين مقابل هدف.



ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الهلال

شهد الشوط الأول تفوق واستحواذ للنادي الاهلي على الكرة وتهديد مرمى الهلال في أكثر من هجمة، وسجل حسين الشحات أول أهداف المباراة في الدقيقة 15 عن طريق عرضية قفشة، وتمكن رمضان صبحي من تسجيل الهدف الثاني للقلعة الحمراء فى الدقيقة 37 من ركلة جزاء.



ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد الهلال

سجل أطهر الطاهر لاعب الهلال هدف في شباك الأهلي فى الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع، وانتهت المباراة بفوز الاهلي على الهلال بنتيجة 2-1.



وكان قد خسر النادي الأهلي في أولى مبارياته بملعب الرادس، بدوري أبطال افريقيا أمام النجم الساحلي بهدف مقابل لا شئ.



تقابل النادي الاهلي أمام الهلال السوداني في 7 مواجهات جمعتهم ببطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل فيها المارد الأحمر 4 أهداف، وسجل الهلال مثلهم فى شباك القلعة الحمراء.



ترتيب مجموعة الاهلي بعد مباراة اليوم أمام الهلال السوداني





1- النجم الساحلي 3 نقاط.





2- الهلال السوداني 3 نقاط.





3- الأهلي المصري 3 نقاط.





4- بلاتينيوم ستارز 0 نقاط.



ونستعرض لكم فى السطور التالية، تاريخ الموجهات التي جمعت بين الأهلي والهلال السوداني:



- مباراة بدوري أبطال فريقيا عام 1987

تمكن الفريقيين من الوصول للنهائي في دوري أبطال إفريقيا عام 87، وحسم التعادل السلبي اللقاء في ملعب أم درمان، وتمكن الاهلي في مباراة من العودة بالفوز بهدفين مقابل لا شئ بملعب القاهرة الدولي، وحقق القلعة الحمراء الفوز بلقب الدوري بعد تلك المباراة.



والجدير بالذكر أن هذه المباراة كانت خاتمة مشوار محمود الخطيب نجم الأهلي ورئيسة الحالي.



- مباراة بدوري أبطال إفريقيا عام 2004

تمكن الهلال من تحقيق الفوز على الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهم بملعب الكلية الحربية، فى دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا، وفي مباراة العودة انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليودع الأهلي البطولة.



- مباراة بدوري أبطال إفريقيا عام 2007

تقدم الاهلي بالفوز في المواجهة الأولى أمام الهلال بهدفين دون رد، ولكن استطاع الهلال الرد بقسوة بعد مباراة العودة وتمكن بالفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شي.



- مباراة بدوري أبطال إفريقيا عام 2019

فوز الأهلي على الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم 6/12/2019، على ستاد الأهلي (السلام سابقًا).







شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا:-



