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هشام إسماعيل بشخصية فزاع: الزمالك هيكسب كل سنة بطولة واتنين وميهمناش

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:40 م
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هشام إسماعيل
هشام إسماعيل
نادين نجدي
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دافع الفنان هشام إسماعيل، عن نادي الزمالك، وذلك من خلال استضافته في برنامج "الجمعة في مصر" على قناة "مصرmbc"، مع الدكتور ياسمين سعيد.

وقام هشام إسماعيل، بالدفاع عن ناديه المفضل من خلال شخصية فزاع، عندما قامت المذيعة بسؤاله عن رأيه في نادي الزمالك قال:"الزمالك نادي زينه يعمل ما بداله" ، ثم قالت له:"ولا فارق معاك ولا مزعلك" ، فرد عليها قائلاً: "الزمالك نادي زينة وهيكسب كل سنة بطولة وأثنين ميهمناش" .

واستكملت الحديثت معه قائلة: "ما كل سنة بتقولوا كده"، فرد عليها قائلاً:" كل سنة بناخدو الكاس وكان عندنا الكونفدرالية" .

هشام إسماعيل يشارك حالياً في مسرحية "علاء الدين"مع الفنان أحمد عز، والمسرحية من تأليف كلا من "حسن المهدي، ضياء محمد، محمد طلعت، محمد جلال، أحمد شيكو"، وإخراج مجدي الهواري.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هشام إسماعيل، مسرحية "جوازة مرتاحة" وشارك معه في البطولة كلٍ من "ريم البارودي، أحمد صفوت، منة عرفة"، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

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