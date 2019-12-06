عمرو أديب عن الوضع اللبناني: "عندهم اكتئاب.. والبلد غلبان"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك اكتئاب عام في شوارع بيروت، لافتًا إلى أن الشركات في لبنان قللت نحو 30% من العمالة، والأسعار ارتفعت 40%، معقبًا: "الناس مضغوطة".



وأضاف أن الحراك اللبناني به 50 مجموعة، وكل مجموعة لها طلبات مختلفة، مضيفا أن الحراك اللبناني أصبح دائري، ولا يتقدم خطوة للأمام، ومن يدفع الثمن هو المواطن اللبناني العادي، لافتا إلى أن الشوارع آمنة، والمحلات تعمل، ولكن ليس بها أحد، معقبا: "كنت بروح مطاعم مفيهاش غيري".



واعتبر أن حزب الله هو المستفيد من الأحداث اللبنانية، معلقا: "الوضع صعب، والناس بتضرب كف على كف، هى دي سويسرا الشرق، لبنان يعاني، وغلبان".



قال الإعلامي عمرو أديب، إنه زار لبنان على مدار اليومين الماضيين، معربا عن حبه وتقديره لبيروت، موضحًا أن الفنادق في لبنان مفتوحة ولكن ليس هناك نزلاء، معقبا: "كنت أنا الوحيد اللي في لوبي الفندق.. وواحد بيعمل بيضتين تفطر بيهم وخلاص، بعد ما كان الفندق بيقدم بوفيه مفتوح".