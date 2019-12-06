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بازيليك سانت تريزا بشبرا تقيم صلاة عشية لرسامة 3 رهبان جدد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:01 م
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بازيليك سانت تريزا للاقباط
بازيليك سانت تريزا للاقباط
حازم رفعت
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أقامت بازيليك سانت تريزا للاقباط الكاثوليك بشبرا، اليوم الجمعة، ساعة سجود أمام القربان المقدس ( طقس صلاة عشية)، وذلك تمهيدًا لرسامة ثلاثة رهبان جدد بالكنيسة القبطية الكاثوليكية.

وشارك في ساعة السجود كل من: الأب إيليا، والأب يوحنا، والأخ جيوفانى ( صالح ) والأخ زكريا، بالإضافة إلى عدد من شعب الكنيسة.

ومن المقرر أن يترأس صاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، غدا السبت، صلاة القداس الإلهي في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك احتفالًا برسامة ثلاثة رهبان جدد وأسماءهم كالتالي:
+ الأخ بطرس(مدحت) صبره للقيامة.
+ الأخ جوفاني ( صالح) كمال للرحمة الإلهية.
+ الأخ زكريا حربي للصليب.

كان قد اقيمت مساء أمس الخميس، فعاليات ثاني أيام الصلاة من أجل الدعوات، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة لمرحلة الشباب والخريجين.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بمشاركة كل من الأب بولس جرس راعي الكاتدرائية، والأب جورج سامي منشط الدعوات، والشماس الإكليريكي ميشيل ألفي، كما ألقي الأب جورج سامي كلمة العظة والتي تمحورت حول الدعوات موضحًا كيفية اكتشاف الدعوة والتي تكمن في سماع صوت الله، موكدا أن الإنسان لن يستطيع سماع صوت الله وسط الانشغال بشهوات العالم.

وعقب نهاية صلاة القداس عرض كل من الأب يوسف أسعد، والشماس الإكليريكي ميشيل ألفي، والأب جورج سامي خبراتهم مع الدعوات، كما تضمن اليوم عرض لفيديو عن الدعوات من إعداد شمامسة الكلية الإكلريكية.
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الكلمات المفتاحية

سانت تريزا رهبان جدد الكنيسة القبطية الكاثوليكية القداس الإلهي الصلاة من أجل الدعوات

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