أخبار البورصة المصرية .. 9.9 مليار جنيه إجمالي خسائرها في أسبوع

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على تراجعات جماعية، على أن تستعد خلال فاعليات الأسبوع القادم لبدأ التداول على أسهم شركة العاشر من رمضان الدوائية والمستحضرات التشخصية التى تم الأنتهاء من تغطية أكتتابها بمعدلات فاقت التوقعات.

وشهد تعاملات المؤشرات خلال الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر" EGX30 " بنسبة 1.64% ليصل إلى مستويات 13622.13 نقطة، وهبط مؤشر" EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسط بنسبة 1.27% ليصل إلى مستويات 526.50 نقطة، طالت الخسائر المؤشر الأوسع نطاقا " EGX100" بنسبة 1.42% وصلا إلى مستويات 1382.15 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 1.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 586 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.5 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 465 مليون ورقة منفذة على 97 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

وخسر رأسمال البورصة السوقي نحو 9.9 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 695.2 مليار جنيه نهاية تعاملات الأسبوع مقارنة بمستويات 705.1 مليار جنيه كان قد افتتح تداولات الاسبوع عليها.

بدأ التداول على أسهم رميدا 11 ديسمبر :