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تفاصيل إطلاق وزارة "الإسكان" تطبيق للتواصل مع المواطنين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:35 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل إطلاق تطبيق إلكتروني للتواصل مع المواطنين، قائلًا إنهم لديهم خطة كبيرة للتحول الرقمي.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "وطن رقمي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة، أن المواطنين اشتكوا من صعوبة وصول الإعلانات إليهم، ولذلك قرروا إطلاق "أبلكيشن"، أو تطبيق جديد يتيح للمواطن كافة المعلومات الجديدة والإعلانات والطروحات الخاصة بالهيئة.

وأشار معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن المواطن أصبح يستطيع حجز الوحدة السكنية عن طريق الإنترنت، مؤكدًا أن ذلك يسهل الوقت، وييسر التعامل على المواطنين، ويجعل هناك شفافية عند حجز الوحدات السكنية.
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