رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية: 4 آلاف جنيه متوسط دخل العامل في صناعة الزجاج بقرية جراح (فيديو)

قال أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إن متوسط دخل العامل في صناعة الزجاج بقرية "جراح" التابعة لمركز "أجا" بمحافظة الدقهلية يصل إلى 4 آلاف جنيه شهريا.



وأضاف "رعب"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة أن التعداد السكاني في محافظة الدقهلية حوالي 7 ملايين مواطن، ويتعدد الأنشطة الاقتصادية فيها.



وتابع رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية: "عدد سكان قرية جراح حوالي 16 ألف مواطن، يعمل منهم 3 آلاف مواطن في صناعة الزجاج"، لافتا إلى أن هناك 300 ورشة في هذه القرية.



وطالب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية بتخفيض سعر مدخلات الصناعة على أصحاب هذه المهنة، متابعًا: "معظم العاملين في مهنة الزجاج يعملون خارج الاقتصاد الرسمي للدولة وهو ما نحاول تغييره حتى يستفيد العامل بمزايا الدولة".

