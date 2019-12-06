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رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية: 4 آلاف جنيه متوسط دخل العامل في صناعة الزجاج بقرية جراح (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:16 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إن متوسط دخل العامل في صناعة الزجاج بقرية "جراح" التابعة لمركز "أجا" بمحافظة الدقهلية يصل إلى 4 آلاف جنيه شهريا.

وأضاف "رعب"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة أن التعداد السكاني في محافظة الدقهلية حوالي 7 ملايين مواطن، ويتعدد الأنشطة الاقتصادية فيها.

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية: "عدد سكان قرية جراح حوالي 16 ألف مواطن، يعمل منهم 3 آلاف مواطن في صناعة الزجاج"، لافتا إلى أن هناك 300 ورشة في هذه القرية.

وطالب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية بتخفيض سعر مدخلات الصناعة على أصحاب هذه المهنة، متابعًا: "معظم العاملين في مهنة الزجاج يعملون خارج الاقتصاد الرسمي للدولة وهو ما نحاول تغييره حتى يستفيد العامل بمزايا الدولة".
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صناعة الزجاج رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية توك شو برنامج اليوم أخبار مصر

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