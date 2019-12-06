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لينك بي ان سبورت مشاهدة مباراه الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اونلاين time sport رابط ماتش الاهلي on sport

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:08 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة النادي الأهلي ضد الهلال السوداني، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات KORA STAR، بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب "الأهلي" معقل الشياطين الحُمر.

كورة أونلاين ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يستضيف الهلال السوداني، في ديربي وادي النيل KORA ONLINE ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

كورة جول ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، KORA GOAL، ملعب "الأهلي" يستضيف مباراة نارية بين الأهلي والهلال السوداني، بالمعترك الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني بدوري الأبطال
وتُقام مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، على ملعب الأهلي بالسلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه النجم الساحلي ضد الأهلي بدوري الأبطال
وتُذاع مباراة النجم الساحلي التونسي والأهلي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية، كورة بلس شاهد حصريا مباراة الأهلي والهلال السوداني KORA PLUS ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كول كورة ويسعى النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، وتعويض الهزيمة التي مُني بها أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، والتي أقيمت بتونس في بداية دور المجموعات، COOL KORA الأهلي يطمح لمواصلة مشواره المميز تحت القيادة السويسرية.

على الجانب الآخر يدخل الهلال السوداني المباراة، يلا كورة طامحًا في الخروج بنتيجة إيجابية خاصةً أنه حقق الفوز في الجولة السابقة على حساب بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، YALLA KORA تابع بث حي ومباشر مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.
كورة فور جول حيث يحتل الهلال السوداني صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن النجم الساحلي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، ويحتل الأهلي المركز الأخير متساويًا مع بلاتينيوم ستارز بدون أي نقاط، KORA4GOAL، الأهلي يطمح لخطف الصدارة من الهلال السوداني.
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط كورة حصري، بدون تقطيع KORA7ASRY وبدون أي إعلانات.
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