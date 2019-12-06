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تفاصيل استضافة مصر مؤتمر البريد العالمي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:55 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، تفاصيل استضافة مصر مؤتمر البريد العالمي، قائلًا إن كل الرؤوساء التنفيذين لـ 192 دولة عالمية يجتمعون مرة كل عام، مؤكدًا أنه اجتماع هام جدًا لتبادل الخبرات وعقد الاتفاقيات.

وشدد "الصغير"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة، على أنه لا بد أن يكون البريد وفقًا لتوقعات العملاء، وأن يتم من خلاله تبادل المعلومات والخدمات، موضحًا أنه سيتم مناقشة ذلك كله خلال المؤتمر.

وأشار إلى أنه تم دعو مصر لمبادرة البريد؛ لتشجيع هيئات البريد الإفريقية التجارة البينية فيما بينهم، لافتًا إلى أن حجم تجارة الدول الإلكترونية فيما بينهم لا تتعدى 3%، مؤكدًا أن مصر تشجع زيادة التجارة الإفريقية.
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