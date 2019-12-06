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هشام إسماعيل عن الزمالك: "أنا مرعب في الدفاع عنه"

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:35 م
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هشام إسماعيل
هشام إسماعيل
ولاء عبد الناصر
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صرح الفنان هشام إسماعيل، عن مدي حبه للزمالك، وعشقه لـ الأبيض أثناء ضيافته في برنامج "الجمعة في مصر"، مع الدكتورة ياسمين سعيد على قناة "mbc مصر".

وأوضح "إسماعيل" أنه أشتبك مع الكثير بسبب الزمالك قائلاً: "بشتبك مع كتير بسبب الزمالك.. لو فتحتى فكرة الزمالك أن هخليكي دلوقتي زملكاوية.. أنا مرعب في الدفاع عن الزمالك..وعارف الزمالك خد كام بطولة مش زملكاوي طيب".

كما أعلن "إسماعيل" عن اشتباكه مع أصدقاءه من الوسط الفني بسبب الزمالك مثل "أحمد داوود، محمد فراج، على الطيب"، أثناء تصويرهم مسلسل "أهو ده اللي صار"، قائلاً"كنت بشتبك دايما مع فراج، أحمد داوود، وعلي الطيب، لحد إما يزهقوا ويقولولي خلاص الزمالك كويس".

يذكر أن هشام إسماعيل يستعد لعرض مسرحية "علاء الدين" فى منتصف هذا الشهر فى موسم الرياض، والمسرحية من بطولة كلا من "أحمد عز، محمد ثروت، هشام اسماعيل، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، تارا عماد، ومن تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد، من إخراج مجدي الهوارى.

وآخر أعمال هشام إسماعيل مسرحية "جوازة مرتاحة"، وشاركه فى البطولة كلا من "ريم البارودي، أحمد صفوت، منة عرفة"، ومن تأليف أحمد الملواني وإخراج محمد جبر.
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