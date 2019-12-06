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الكعبي: السيسي وبن زايد وبن سلمان القوة الصلبة في مواجهة التآمر على الأمة (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:46 م
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مريم الكعبي
مريم الكعبي
داليا الحسين
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قالت الكاتبة والأديبة الإماراتية مريم الكعبي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتعرض لحملات ممنهجة لم تحدث في التاريخ، مشيرة إلى أن فوضى السوشيال ميديا مسخرة لتقسيم الوطن العربي.

وأضافت "الكعبي"، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن تقسيم الوطن العربي يبدأ بالإعلام الحديث الذي يوجه إلى غسيل العقل الجمعي العربي، مشيرة إلى أن هناك قادة مستهدفين في الوطن العربي وعلى رأسهم الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان؛ لأنهم يمثلون القوة الصلبة في مواجهة هذا التآمر على الأمة العربية.

وأشارت إلى أن المخطط كان يستهدف إعادة هيكلة الأنظمة العربية وتقسيم الوطن العربي والدول العربية وإتاحة الفرصة للمشروع الإيراني والمشروع التركي في المنطقة، مؤكدة أن الشعب المصري وقف ضد هذا المخطط واسقط رأس الحربة الإخوان.
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الكلمات المفتاحية

مريم الكعبي توك شو بن زايد السيسي أخبار مصر

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