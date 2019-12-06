من هو المخرج خالد جلال الذي يترأس "مسرح شباب العالم" بتوجيه من السيسي؟

يتولى المخرج المسرحي خالد جلال، تدريب مسرح شباب العالم في نسخته الثانية، والذي يقدم عرضًا مسرحيًا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم هذا العام، والذي يرفع شعر "إحياء الإنسانية".



يذكر أن مصر تطلق منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، وذلك في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة كل دول وجنسيات العالم، وذلك بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من هو خالد جلال؟ وكيف بدأ الفن؟

ولد خالد جلال في 3 نوفمبر عام 1963، وتخرك من كلية التجارة جامعة القاهرة؛ حيث أحب الفن منذ كان طالبًا فيها، وبدأ حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة، وأنشأ فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة لقاء المسرحية، وقدم من خلال عروض كثيرة بعضها من تأليفه، ثم درس الإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية.



حصل خالد جلال على العديد من الجوائز كمؤلف ومخرج، ثم قرر صقل الهواية بدراسة الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على منحة في الإخراج المسرحي، وسافر إلي روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب.



وحينما قرر خالد جلال العودة إلى مصر، أصدر وزير الثقافية حينها فاروق حسني قرارًا بتعيينه مديرًا لمسرح الشباب، وذلك أملًا في تغيير الأوضاع بالمسرح، وكان عمره وقتها 28 عامًا فقط، واعتُبر أصغر مدير فرقة في هذا الوقت، ثم تولى مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية في عام 2002، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وأخيرًا الإشراف علي مركز الإبداع، وهو حاليًا يشغل رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة المصرية منذ أكتوبر 2015.







أعماله

خالد جلال ليس فقط مخرجًا، ولكنه فنان وممثل أيضًا،؛ حيث له سابقة أعمال في عدد من الأفلام والمسلسلات المصرية، وهي أفلام: "تيتو، حرامية في تايلاند"، أما المسلسلات: "عايزة أتجوز، زهرة وأزواجها الخمسة، السيف الوردي، نسر الشرق ج 1،2".



وله أيضًا عدد من المؤلفات النجاحة في الأفلام: "الآنسة مامي، برتيتا، مقلب حرامية، 1/8 دستة أشرار"، أم المسلسلات: "معالي الوزير، الجراج"، والبرامج: "حفيظة شو"، وأخرج عدد من المسرحيات مثل: "SMS، قهوة سادة، مرسي عاوز كرسي، لما بابا ينام، الإسكافي ملكًا، تيكيت".





ليست الأولى أمام الرئيس

وكان المخرج خالد جلال تولى تدريب مسرح شباب العالم في نسخته الأولى، خلال العام الماضي، بمنتدى شباب العالم، والذي قدم عرضًا مسرحيًا بعنوان "الزائر"، وسلط الضوء على إحدى القضايا التي تلقى اهتمامًا كبيرًا لدى الشباب من مختلف دول العالم، وشارك فيه ستة عشر ممثلًا من مختلف دول العالم.





وقدم خالد جلال عديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحة البارزة، ومن ضمنها عرضه المسرحي "سلم نفسك"، الذي قدمه مجموعة من الممثلين الشباب فى مارس 2018 بدار الأوبرا المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، ووجه الرئيس السيسي عقب العرض بانضمام المخرج خالد جلال وفرقة عمله لقسم الإبداع والثقافة بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب؛ وذلك للحصول على فرصة أكبر فى التأهيل وتقديم نموذج فني هادف ومميز.





يذكر أن مسرح شباب العالم تم إنشاؤه ضمن فعاليات منتدى شباب العالم الثاني العام الماضي، حيث يعرض من خلاله مجموعة متنوعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية والدرامية وكذلك عدد من المحادثات الملهمة.

