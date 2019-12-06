شاهد.. فيلم "الفيل الأزرق 2" حصريًا على "Watch iT"

أعلنت منصة «واتش إت» الرقمية (WATCH iT) عرض الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، بشكل حصري، على منصتها الرقمية، قريبا.





واستطاعت «واتش إت» منافسة منصات عالمية تعمل لسنوات طويلة، رغم عمرها القصير في سوق البث.





يذكر أن فيلم «الفيل الأزرق» من بطولة النجوم كريم عبدالعزيز، وإياد نصار، وهند صبري، ونيللي كريم، ويشاركهم في العمل تارا عماد، وأحمد خالد صالح.