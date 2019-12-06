عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المستشار الثقافي الصيني يكشف عدد المصريين المبعوثين لبلاده (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:37 م
Advertisements
شي يوه وين
شي يوه وين
داليا الحسين
Advertisements
قال شي يوه وين، المستشار الثقافي لدى سفارة الصين بالقاهرة، إن العلاقة بين مصر والصين من الناحية السياسية متينة وجيدة، مشيرًا إلى أن هناك مصريين يأتون إلى الصين لدراسة مجال التكنولوجيا والأقمار الصناعية والهندسة.

وأضاف "وين"، في حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن عدد المصريين المبعوثين في الصين كل عام حوالي ألف مصري، لافتًا إلى أن حكومة الصين تقدم منح مجانية للطلاب المصريين.

وتابع: "العلاقات الجيدة بين الصين ومصر أتاحت الفرصة لتبادل البعثات الدراسية بين البلدين"، منوهًا إلى أن هناك طلاب طينيين يأتون إلى مصر لدراسة اللغة العربية والعلوم الأثرية.

ونوه المستشار الثقافي لدي سفارة الصين بالقاهرة، إلى أن هناك بعثة أثرية صينية تعمل في الأقصر حاليا بمعبد الكرنك، ومن المقرر زيادة البعثات الصينية للعمل في الحفريات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شي يوه وين توك شو العلاقات المصرية الصينية الصين

أخبار تهمك

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Hilal Omdurman بدون تقطيع يلا شووت رابط الأهلي Champions League

منذ ساعة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

تردد قناة «تايم سبورت» الجديد الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني.. بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي والهلال مجانًا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 17 ساعة

12 طريقة تُشاهد بها مباراة الأهلي والهلال مجاناً.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط مجاني NOW AHLY

منذ أقل من ساعتين

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يومين

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

يلا كورة ELAHLY مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW مشاهدة الاهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ ساعتين و 23 دقيقة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال السوداني.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر beIN SPORT HD

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس جامعة سلامنكة بإسبانيا التعاون المشترك

السفارة المصرية في لندن تتسلم قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك

بحضور 5 سفراء و19 سفارة.. القرية الفرعونية تستضيف أكبر معرض ثقافي وفني

بحضور 5 سفراء و19 سفارة.. القرية الفرعونية تستضيف أكبر معرض ثقافي وفني (صور)

"المصريين الأحرار" يستقبل قيادات مركز الصين لدراسات العالم المعاصر

المستشار الثقافي والسياحي بسفارة الصين يشاهد فيلم "الطرف الأول والطرف الثاني" بسينما الهناجر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:40 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال السوداني.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر beIN SPORT HD

07:14 م

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

05:05 م

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

06:21 م

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

06:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status