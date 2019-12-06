المستشار الثقافي الصيني يكشف عدد المصريين المبعوثين لبلاده (فيديو)

قال شي يوه وين، المستشار الثقافي لدى سفارة الصين بالقاهرة، إن العلاقة بين مصر والصين من الناحية السياسية متينة وجيدة، مشيرًا إلى أن هناك مصريين يأتون إلى الصين لدراسة مجال التكنولوجيا والأقمار الصناعية والهندسة.



وأضاف "وين"، في حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن عدد المصريين المبعوثين في الصين كل عام حوالي ألف مصري، لافتًا إلى أن حكومة الصين تقدم منح مجانية للطلاب المصريين.



وتابع: "العلاقات الجيدة بين الصين ومصر أتاحت الفرصة لتبادل البعثات الدراسية بين البلدين"، منوهًا إلى أن هناك طلاب طينيين يأتون إلى مصر لدراسة اللغة العربية والعلوم الأثرية.



ونوه المستشار الثقافي لدي سفارة الصين بالقاهرة، إلى أن هناك بعثة أثرية صينية تعمل في الأقصر حاليا بمعبد الكرنك، ومن المقرر زيادة البعثات الصينية للعمل في الحفريات.

