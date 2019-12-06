عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط 6 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية في الهرم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:27 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم عن إزالة 134 مخالفة اشغالات طريق، وضبط 6 بائعين متجولين، 10 أشخاص مشتبه بهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منطقة الهرم مباحث قسم الهرم حملات امنية الهرم المنطقة الاثرية

أخبار تهمك

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ ساعة و 15 دقيقة

فايلر يفاجئ الجميع بتغييرات مدوية في تشكيلة الأهلي أمام الهلال

منذ ثلث ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يومين

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 17 ساعة

تردد قناة «تايم سبورت» الجديد الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني.. بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي والهلال مجانًا

منذ أقل من ساعة

إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال السوداني.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر beIN SPORT HD

منذ أقل من ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Hilal Omdurman بدون تقطيع يلا شووت رابط الأهلي Champions League

منذ ساعة و 6 دقيقة

12 طريقة تُشاهد بها مباراة الأهلي والهلال مجاناً.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط مجاني NOW AHLY

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية في الهرم

لإعادة الحضاري لها.. إزالة 389 حالة إشغال طريق بالمنطقة الأثرية في الهرم

إزالة 199 حالة إشغال طريق بالمنطقة الأثرية في الهرم

ضبط 6 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم

ضبط 10 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم

إزالة 185 حالة إشغال طريق وضبط 5 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالجيزة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:40 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال السوداني.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر beIN SPORT HD

07:14 م

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

05:05 م

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

06:55 م

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status