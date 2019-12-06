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سموحة يتجاوز العبور ويضرب موعدا ناريا مع الزمالك بدور الـ 16 في كأس مصر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:11 م
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سموحة
سموحة
الفجر الرياضي
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حقق نادي سموحة فوزا مهما على نظيره البعور بهدف دون رد، ليضمن التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأسكندرية ضمن منافسات دور الـ 32.

سموحة يتجاوز العبور ويضرب موعدا ناريا مع الزمالك بدور الـ 16 في كأس مصر 

وجاء هدف الفريق السكندري الوحيد في المباراة من توقيع حسام حسن في الدقيقة 67 ليهدي سموحة بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

 

ويلاقي سموحة نظيره الزمالك في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر ، حيث كان حامل اللقب قد حقق الفوز على الشرقية يوم الأربعاء الماضي بثلاثة أهداف لهدف.

 

وكان سموحة بدأ المباراة بتشكيلة مكونة من:

 

حراسة المرمى: عمر صلاح.

 

خط الدفاع: رجب نبيل، وكريم يحيى، وأحمد حمص ، وإيدي إيمومو.

 

خط الوسط: محمود حليمو، وأحمد أبو الفتوح،وشريف رضا، وفارس مجاهد.

 

خط الهجوم: حسام حسن، ورونالد وانجا.

 

أما فريق العبور فقد جاءت بدايته بالمباراة بتشكيلة مكونة من:

 

حراسة المرمى: محمد غنيم

 

خط الدفاع: كريم أحمد شحاته، باسم محمد عبدالجواد، محمد جمال محمد، علي أيمن عبدالله.

 

خط الوسط : إسلام مجدي يوسف، حسام الدين ناصر الخولي، محمد محمود بكري، كريم حسين حسن

 

خط الهجوم: أحمد فتحي "هنري"، محمود السيد رمضان "الونان".

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الكلمات المفتاحية

سموحة رياضة العبور الدور 32 الدور 16 كاس مصر الدور 16 اخبار الرياضة

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