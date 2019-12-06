عاجل.. إعلان نتيجة المقبولين بكلية الشرطة لعام 2019 – 2020





أعلنت وزارة الداخلية، نتيجة المقبولين بكلية الشرطة لعام 2019 – 2020.





حيث اتصلت الأكاديمية بالمقبولين تليفونيا لإبلاغهم بالنتيجة والتنبيه عليهم للتواجد في مقر الأكاديمية غدا السبت، في السابعة صباحا لاستلام المهمات.





وكانت وزارة الداخلية قد فتحت باب التقدم لكلية الشرطة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها، منذ شهر يوليو الماضي وتقدم للاختبارات أكثر من 50 ألفا من الطلاب، خضعوا لعدة اختبارات حتى الأسبوع الماضي.





وكان قد تفقد محمود توفيق وزير الداخلية، لجان امتحانات واطمأن سيادته على انتظام سير الامتحانات.





وأكد الوزير خلال تفقده للجان على أهمية الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة كلية الشرطة وتسلحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا قادرين على حمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن، فى إطار من الالتزام بأحكام القانون وإعلاء قيم حقوق الإنسان بما يضمن دعم رسالة الأمن وتحقيق الاستقرار، معربًا عن ثقته بمستوى التدريب والتأهيل الذى يحصل عليه ، واكتسابهم المهارات المطلوبة التى تمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الأمنية بكفاءة عالية.



