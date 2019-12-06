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نوال الزغبي في إطلالة جذابة من حفلها الغنائي بموسم الرياض

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:46 م
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نوال الزغبي
نوال الزغبي
شيماء يونس
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نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورًا لها على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تحيي حفل غنائي في موسم الرياض، وعلقت عليها "From the last night".

وتألقت في إطلالة لافتة وأنثوية تضاف على إطلالاتها السابقة، وهي عبارة عن فستان من قماش التول باللون الفضي، وقماشه مطرز بحبات ناعمة من الكريستال البراق، وخصره محدد بحزام له بكلة من الكريستال على شكل ريشة.

واختارت "الزغبي" إسدال شعرها الكستنائي الأشقر المموج الطول على جانبي وجهها مع مكياج بألوان هادئة والذي يوضح شخصيتها المتميزة وذوقها الرفيع والعصري.

يذكر أن الفنانة نوال الزغبي، تستعد لبرنامج تليفزيوني جديد "The talent"، ليشاركها الفنان عبد الفتاح الجريني ضمن لجنة التحكيم، وآخر أغنانيها هي "كدة باي"، والذي حققت نحو 1.2 مليون مشاهدة عبر قناة "روتانا" على "يوتيوب"، وجاءت بعد ذلك أغنية "جوه قلبه" وحصدت أكثر من 700 ألف مشاهدة.
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