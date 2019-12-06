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لأول مرة.. الحرارة في القاهرة تصل لـ7 درجات (الموعد)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:43 م
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ثلوج بالقاهرة
ثلوج بالقاهرة
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأسبوع المقبل، انخفاض حاد فى درجات الحرارة، وخاصة يوم الخميس المقبل والذى تصل فيه درجات الحرارة الصغرى بالقاهرة 7 درجات والعظمى 17.

ويسود البلاد غدا السبت، انخفاض جديد فى درجات الحرارة، حيث تسجل درجات الحرارة فى سانت كاترين 4 تحت الصفر، بينما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

بينما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربةـ وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.


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