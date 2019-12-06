بيان هام من الأرصاد بشأن طقس السبت

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، موضحة أنه سيسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.



وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد، حيث يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وأن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وأشارت الأرصاد، إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

